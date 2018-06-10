Пашинин назвал украинцев папуасами

Российский актёр Анатолий Пашинин, в последнее время, прославляется не работами в кино, а громкими высказываниями. Популярный актёр решил принять участие в военном конфликте на Донбассе, заняв стороны Украины. Не так давно Пашинин высказался в чём, по его мнению, проблема Украины.

Пашин заявил, что жители Украины не заслуживают называться украинцами. К такому мнению актёр пришёл из-за того, что, как он считает, жителям «незалежной» всё равно на судьбу своего государства. Они подобны папуасам, которые исполняют все приказы. Интересно, что побудила российского гражданина идти рисковать жизнью ради тех, кого он считает недостойными. Пашин добавил, что предшествующее поколение не оставило Украине ничего кроме разрушенной страны. Актёр получил известность благодаря ролям в сериале «Грозовые ворота» и в кинофильме «Адмирал». Некоторые зрители, следящие за карьерой актёра, утверждают, что актёр перепутал фильм с реальной жизнью. Напомним, что конфликт между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской Республиками продолжается с 2014 года.