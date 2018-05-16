В России ужесточат наказание за рекламу онлайн-казино

Представители Совета Федерации выступили с предложением ввести наказание за рекламу онлайн-казино. Об этом сообщил член комитета учреждения Эдуард Исаков.

Как известно, рекламирование программы запрещено в России. Однако реклама азартных игр все чаще появляется во время просмотра роликов на YouTube-хостинге. Таким образом создатели рекламы побуждают молодежь играть в онлайн-казино, пагубно влияющее на психическое здоровье человека.

В связи с этим сенатор выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь рекламщики азартных игр будут получать штрафы и проходить обязательные исправительные работы. По словам Эдуарда Исакова, «за минуту болтовни в ролике актёры рекламы поработают 15 суток лопатой».

Напомним, что ранее в рекламном ролике онлайн-казино поучаствовал российский рэпер Гуф. По факту съемок против исполнителя может быть возбуждено уголовное дело.