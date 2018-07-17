Бывший госсекретарь США рассказал о величайшем позоре Трампа перед Путиным и всем миром‍

По мнению Джона Керри, американский президент потерпел полное фиаско, когда не оспорил высказывание своего российского коллеги о вмешательстве в выборы Соединенных Штатов Америки 2016 года.

Бывший госсекретарь США Джон Керри высказал свою позицию относительно того, как его нынешний президент Дональд Трамп провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По всей видимости, как и многие другие представители американской власти, экс-госсекретарь считает встречу полным провалом. Он даже заявил, что это был величайший позор Трампа перед Путиным и всем миром‍.

По мнению Керри, президент США не был настолько мягок и податлив еще ни с одним из иностранных лидеров. Кроме того, после встречи 16 июля Трамп публично выступил, заявив, что Россия не имеет отношения к вмешательству в американские выборы. Бывший госсекретарь считает, что его президент "сдался Путину", а потому больше не может держать под контролем целое государство.