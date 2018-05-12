Источник: Израиль не отверг российское предложение по Сирии

Накануне состоялась беседа руководителя МИД РФ Сергея Лаврова и главы Генштаба Валерия Герасимова с представителями власти Израиля, которые согласились рассмотреть российские предложения.

Источник в израильском правительстве сообщает об итогах его встречи с представителями России. Дело в том, что в Сирии до сих пор расположены военные силы Ирана, что и создает проблему. Также их хватает в целом по Сирии. После того, как встреча произошла, в сети появилась информация, что Иерусалим не принял российское предложение о выводе иранских сил, однако информация оказалась ложной. По версии источника, он не отверг его, однако даже выдвинул ответные предложения.

Согласно данным, которые предоставляет тот же представитель властей Израиля, они хотят, чтобы из Сирии были вывезены дальнобойные вооружения, а также системы ПРО. Правительство государства настроено на решительные действия и не собирается делать отсрочки по уже принятым решениям.