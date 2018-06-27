В Белом доме раскрыли, в чем состоит единственная договоренность Путина и Трампа

Официальный представитель Белого дома Сана Сандерс в ходе брифинга для журналистов рассказала, о единственном вопросе, в котором пришли к соглашению лидеры двух стран.

Этой договоренностью стала встреча советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона со своим коллегой из России. Мероприятие планируется провести в конце лета.

По словам Сандерс, единственное, к чему пришли оба президента, что «группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать». Она указала, что сейчас это взаимодействие идет полным ходом и будет развиваться дальше. А хорошим шагом, способствующим налаживанию отношений, станет рабочий и конструктивный диалог двух специалистов из США и России, который пройдет в следующем месяце. Однако официальный представитель Белого дома ограничилась небольшим объемом информации, умолчав о том, когда именно и на чьей территории состоится встреча. Сандерс только намекнула, что советники встретятся друг с другом в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами. Кто окажется этими «другими коллегами» также пока неизвестно.

Сообщается, что вопросами национальной безопасности в России занимается Николай Патрушев. Однако неизвестно, он поедет на переговоры с американским специалистом или кто-то другой.

Напомним, по итогам саммита Дональд Трамп пригласил российского президента приехать в Вашингтон. Обсуждение возможной поездки лидера России в США уже ведется. Американский президент, в свою очередь отметил, что очень ждет новой встречи.