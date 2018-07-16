Алиментщики будут лишены возможности получить водительские права

Депутаты Госдумы поддержали идею о запрете алиментщикам сдавать экзамен на получение водительских прав. Политики предположили, что ограничения должникам можно расширить.

Автором идеи стали сотрудники Федеральной службы судебных приставов. По условиям будущего проекта, граждане, имеющие долги по алиментам, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение прав. Однако запрет функционирует лишь до того момента, пока алиментщики не погасят свои долги.

Заместитель председателя Госдумы по строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал данное решение вполне справедливым по отношению к должникам. Кроме этого глава Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отметил, что работа над законопроектом продолжается. Возможно, ограничения будут распространяться также на регистрацию транспортного средства и приём на работу.