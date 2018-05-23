Украинский экс-депутат проверил качество Крымского моста

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко проехался по новому Крымскому мосту на личном автомобиле. Политик доказалсвоим соотечественникам, что мост существует, опубликовав видео.



Перед въездом на Крымский мост чиновник поделился с подписчиками новостью о том, что видит его своими глазами и сейчас поедет по нему. Также политик призвал своих соотечественников не верить слухам, что мост разваливается.

По словам Алексея Журавко, в украинской власти находятся одни лжецы и жулики. Политик искренне порадовался за успехи крымчан и за такой проект, воплощенный правительством России. Также экс-депутат надеется, что когда-нибудь конфликт между двумя странами будет исчерпан и связь Украины и России восстановится.

Крымский мост, достигающий 19 км длины, соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение по магистрали запущено на полгода раньше срока.