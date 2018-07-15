Дональд Трамп рассказал, что не пошел на уступки во время переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность СМИ, распространяющих ложную информацию. По словам американского главы, но не пошел на уступки во время проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Лидер США написал на своей странице в Twitter о том, что главы обсудили проблемы, касающиеся будущего обеих стран. Также по словам Дональда Трампа, результат встречи оказался хорошим для всех, кроме коррумпированных СМИ.

Президент Соединенных Штатов рассказал, что доволен ситуацией с Северной Кореей, правительство которой больше не запускает ракеты и не испытывает ядерное оружие. Такое развитие событий является хорошей новостью для «всей Азии».

Напомним, что саммит Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 16 июля в Хельсинки. По словам американского лидера, первая встреча стала серьезным шагом на пути к нормализации отношений между РФ, США и другими странами мира.