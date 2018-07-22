Победа Усика может разрушить представление мира об агрессии РФ на территории Украины

Украинский политик Вячеслав Кириленко сообщил, что победа Александра Усика в бою с Гассиевым может разрушить представление мира об «агрессии РФ против Украины». Слова вице-премье-министра прокомментировал политолог Дмитрий Солонников.



В ходе проведения боя, Александр Усик и Мурат Гассиев проявили взаимоуважение. В связи с этим украинские власти не стали плохо отзыватьсяо России. После боя боксёров вице- Вячеслав Кириленко рассказал, что после нескольких подобных выигрышных поединков и другие страны перестанут верить в агрессию России на территории Украины.

Политолог Дмитрий Солонников согласился с высказыванием чиновника. Он отметил, что это одно из немногих адекватных сообщений со стороны украинского правительства.

Напомним, что 22 июля в Москве состоялся боксерский поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Победа украинскомуспортсмену досталась в связи с судейским решением.