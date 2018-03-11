На российском ТВ запретят показ иностранных фильмов

Представитель Госдумы Андрей Свинцов сообщи о необходимости запрета на покупку иностранных кинолент и телепередач. Об этом чиновник сообщил в интервью для Федерального агентства новостей.

По словам чиновника, руководство российских каналов тратит более 1 млрд рублей в год на покупку зарубежного контента. Во избежание таких затрат необходимо на федеральном уровне запретить приобретение иностранного продукта для трансляции по ТВ. Кроме этого, член партии ЛДПР считает, что данная сумма должна быть потрачена на продвижение отечественного контента.

Ожидается, что законопроект, регулирующий запрет, будет рассмотрен в Госдуме осенью текущего года. По мнению Андрея Свинцова, зрители смогут потреблять иностранный контент в кинотеатрах или с помощью интернет-сервисов.

Чиновник уверен, что данное решение будет осуждено россиянами, однако такое решение сохранит популярность отечественного продукта.