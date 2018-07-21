Путин и Назарбаев по телефону обсудили предстоящий Каспийский саммит

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев связались по телефону и обсудили важные международные вопросы. Одним из них стало дальнейшее взаимодействие в рамках ЕАЭС.

12 августа должен пройти уже пятый Каспийский саммит. Как сообщили в пресс-службе Кремля, место проведения международного мероприятия уже известно – город Актау.

Лидеры двух государств поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также обсудили иные вопросы, которые назрели на международной арене на сегодняшний день. Также главы взаимодействующих стран коснулись и некоторых региональных проблем.

Нурсултан Назарбаев поздравил президента России с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Лидер Казахстана отметил высокий уровень организации как самих матчей, так и сопутствующих мероприятий, в том числе, обеспечение общественного порядка в фан-зонах и в городах проведения игр.

Глава России продолжает серию телефонных переговоров для обсуждения и решения международных и региональных проблем. Напомним, ранее состоялись разговоры Владимира Путина с немецким канцлером, а после – с президентом Франции. Лидеры государств обменялись мнениями относительно встречи российского главы с Трампом в Хельсинки, а также обсудили актуальный сейчас сирийский вопрос.