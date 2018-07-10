Трамп агрессивно отреагировал на угрозы Ирана в адрес США

Трамп довольно агрессивно отреагировал на угрозу Ирана, когда президент Хасан Роухани сделал громкое заявление о том, что военные действия против его страны могут стать "матерью среди всех войн". Ответить на эту угрозу Трамп решил на своей странице в соцсети.

Американский лидер Дональд Трамп сделал предупреждение лидеру Ирана Хасану Роухани. Он заявил, что Ирану больше никогда не следует угрожать США, потому что потом они могут страдать от последствий. Эти последствия могут быть такими страшными, каких Иран не видел за всю историю существования своей страны. По словам Трампа, США больше не являются той страной, которая будет молча продолжать терпеть все бессмысленные угрозы Ирана о жестокости и смерти, потому Роухани следует быть крайне осторожным.

Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Майк Помпео сравнил правительство Ирана с мафией.