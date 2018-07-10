"Трамп-цыпленок" плывет вдоль побережья Сан-Франциско

Очередную акцию протеста провели противники американского президента. На этот раз активисты выбрали необычный способ привлечь внимание, но очень действенный. В районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско они пустили в плавание «Трампа-цыпленка».

Недовольные политикой лидера США с каждым днем проявляют все большую изобретательность. Сегодня жители Сан-Франциска, находящиеся около побережья Сан-Франциска могли наблюдать интересную картину. «Цыпленок-Трамп» курсировал, рассекая водную гладь. Гигантский лидер США одет в робу заключенного под номером 00045. Это не случайно, ведь глава Америки является именно 45-м президентом. Активисты установили фигуру на корабле и отплыли в районе Рыбацкого причала. Предполагается, что «цыпленок» должен совершить путешествие вдоль побережья, после чего вернется в начальную точку.

Впрочем, уже очень скоро не нужно было находиться около воды, чтобы лицезреть доказательства акции. Социальные сети мгновенно наполнились фотографиями и видеозаписями с места событий.

Сообщается, что надувная фигура была сделана в Китае на заказ. Впервые она предстала миру весной прошлого года. Тогда активисты требовали от президента опубликовать налоговые декларации. Лозунг этой кампании гласит: «Отправим президента-цыпленка в тюрьму». Несмотря на неприкрытый протест на сайте организации, которая занималась изготовлением фигуры, указано, что любое сходство с нынешним лидером США является чистой случайностью.

Напомним, ранее в США собирали средства, чтобы провести акцию протеста, направленную против Дональда Трампа, с помощью воздушного шара в виде фигуры американского президента. Такую идею активистам США подали протестующие Великобритании, где его он курсировал над площадью в Лондоне.