В США создали рабочую группу для предотвращения кибернетических нападений со стороны России

Генерал Соединённых Штатов Америки Пол Накасоне объявил о создании рабочей группу по отражению хакерских атак со стороны Российской Федерации. Как заявил глава киберкомандования США, в рабочей группе находится небольшое количество опытных сотрудников. Накасоне считает, что у России есть большие возможности для кибернетических атак на США, но в случае надобности Соединённые Штаты смогут предотвратить взломы.

На должность главы киберкомандования Америки Пола Накасоне назначали в мае текущего года, после чего стала известно, что сотрудникам данного учреждения разрешили атаковать киберпространство противника с целью профилактики нападения на США. Создание рабочей группы обсуждалось на протяжении двух лет, после того как Россию обвинили во вмешательстве в выборы Америки, которые проходили в 2016 году. Российское правительство опровергает обвинения и советует Соединённым Штатом внимательнее следить за своими гражданами, а не обвинять в своих проблемах другие государства. Американский президент впервые высказал свои сомнения во вмешательстве России только после недавней встречи с российским лидером.