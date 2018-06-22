Трампа раскритиковали за жестокость с детьми иммигрантов, а не с Путиным

По мнению политика Берни Сандерса, противостояние российскому лидеру Трамп демонстрировал крайне слабое.

Политик заявил, что Владимир Путин имел отношение к подрыву демократического режима в США. Потому Дональду Трампу стоило проявить себя так, чтобы продемонстрировать, насколько собственное государство сильное. Американский лидер же показал только неуверенность, будучи жестоким совсем в другом вопросе.

Речь о детях иммигрантов. Политик раскритиковал американского президента, считая, что он только со слабыми и беззащитными людьми готов демонстрировать силу. Однако то, что Трамп разлучал семьи, показывало его не мужественным, а крайне трусливым человеком. Берни Сандерс призвал президента США «одуматься», пока не стало слишком поздно.