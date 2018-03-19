Макрон признался, что читал книгу Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон признался журналистам в том, что следует советам американского лидера.

Речь идет о книге Дональда Трампа «Искусство сделки», которую Эммануэль Макрон прочитал, по его словам. Французский президент сознался СМИ, что в переговорах с американцем использовал некоторые его же советы. К слову, когда Трамп предложил торговые вопросы с Вашингтоном поставить на переговоры с Европейским союзом, то Макрон заявил ему, что не приемлет подобных вещей под угрозами.

Эммануэль Макрон напрямую сказал Трампу, что читал его книгу и прекрасно знает, что сначала следует самому нанести оппоненту ответный удар, чтобы в переговорах иметь точки, на которые можно будет надавить.

Напомним, что недавно The Washington Post провела опрос среди населения США касательно поведения Трампа на саммите с Владимиром Путиным. Если 33% горожан положительно оценили ход действий своего лидера, то 40% крайне недовольны. Также 29% американцев разделяют с Трампом его уверенность, что РФ не вмешивалась в выборы, однако 56% граждан Соединенных Штатов негативно отреагировали на заявление своего президента.