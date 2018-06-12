Ведущий новостей Fox News после интервью с Путиным остался отдыхать с женой в России

Крис Уоллес был доволен тем, что смог встретиться с президентом РФ и отснять с ним материал для своей работы, а после ушел в отпуск и почти без раздумий отправился узнавать достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга.

Агентство The New York Times передает сообщение о журналисте и телеведущем другого новостного агентства Fox News Крисе Уоллесе. Согласно информации, которую предоставляют его сотрудники, после интервью с Путиным тот остался отдыхать с женой в РФ. Позже они взяли у Уоллеса небольшое интервью по телефону, в ходе которого хотели узнать о его впечатлениях после посещения административной и культурной столицы России.

Ведущий новостей Fox News рассказал, что он почти не сомневался в своем решении провести отпуск в данной стране. Ему было интересно посмотреть на жизнь крупных российских городов. Крис Уоллес признался, что периодически его узнавали на улицах, так как запомнили по интервью с Путиным, однако кроме этого он не ощутил иных беспокойств.