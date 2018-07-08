Снова передумал: Трамп назвал "выдумкой" вмешательство России в выборы президента США

Об этом Дональд Трамп заявил в воскресенье, опубликовав в социальной сети сообщение с соответствующим содержанием. Он уверен, обвинения в адрес Москвы - сплошная "выдумка".

Накануне на страничке американского президента в Twitter появился новый пост, который заинтересовал местные СМИ. В своем сообщении лидер США снова завел разговор о продолжающемся скандале, в соответствии с которым, по мнению американских разведывательных служб, Россия оказала непосредственное влияние на выборы президента США в 2016 году.

Однако на этот раз глава вернулся к своему прежнему мнению. Он написал, что экс-президент США Барак Обама знал о якобы планирующемся вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс еще до выборов. «Тогда почему он ничего не сделал? Потому что это большая выдумка!» - комментирует Дональд Трамп.

Непостоянство американского президента уже вызывает вопросы не только у местных СМИ, но и у зарубежных журналистов. Москва, в свою очередь, неоднократно, отбиваясь от нападок со стороны представителей прессы, заявляла, что не имеет никакого отношения к внутренней политики Америки и уж точно не оказывала воздействия на избирательный процесс.

Напомним, ранее глава США отказывался признавать возможность вмешательства России в президентские выборы, заявляя, что ей это совершенно не нужно. На пресс-конференции после саммита в Хельсинки американский лидер указал, что в скандале виноваты обе стороны, а доказательств причастности России к вмешательству в выборы он не видит. Однако вскоре Трамп почему-то передумал, сказав, что доверяет выводам американских спецслужб. Он думал, что вмешательство Москвы можно и не исключать.