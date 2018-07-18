Большинство американцев не одобрили поведение Трампа в Хельсинки

Недавно в Хельсинки прошел саммит США-Россия. Журналисты The Washington Post опросили американцев, как они оценивают поведение Дональда Трампа.

Согласно результатам всего лишь 33% процента граждан Америки оценивают поведение своего лидера на саммите положительно. При этом 40 % респондентов полагают, что Трамп слишком перегибал палку со всяческой поддержкой президента Российской Федерации.

56% опрошенных негативно отреагировали на то, что Трамп заявлял о своих сомнениях касательно результатов проверки американских спецслужб дела по вмешательству России в выборы США. 29% американцев в этом вопросе поддержали своего президента.

Напомним, что после того, как 16 июля в Хельсинки прошел саммит США-Россия, лидеры обеих стран заявили о том, что встреча прошла хорошо и был сделан огромный шаг на встречу друг к другу. К слову, советник экс-президента США Рональда Рейгана подчеркнула, что пригласить Владимира Путина в Вашингтон – хороший ход со стороны трампа.