Трамп: Лживые СМИ пытаются принизить значение великолепной встречи США и России

Американский лидер до сих пор остается под впечатлением от встречи с Путиным в Хельсинки. Трамп также заявил, что фейковые СМИ специально критикует его и принижают значение саммита Россия-США.

Буквально недавно на своей странице в соцсети президент США Дональд Трамп написал эмоциональный пост, посвященный встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Он заявил, что его встреча с лидером России прошли просто великолепно, а лживые СМИ все пытаются перекрутить по-своему, используют всю свою энергию для того, чтобы принизить значение саммита.

По мнению Трампа, такие фейковые новости гораздо плохо для США, ведь люди часто верят СМИ, которые теперь распространяют лживую информацию.

Стоит отметить, что буквально перед этим Трамп уже обвинил СМИ в том, что они его критикуют за "слишком доброе" отношение к Путину. Он отметил, что хочет заключить хорошую сделку с Россией, а сама дискуссия с Путиным прошла просто потрясающе.