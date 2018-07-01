Порошенко пообещал, что над Донбассом скоро будет развиваться украинский флаг

Как всегда, подобное заявление украинский президент разместил на своей странице в соцсети. Порошенко также припомнил, что именно в этот день 4 года назад силовики смогли занять три города Луганской области.

Буквально недавно президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что уже в скором времени украинский флаг будет развиваться над всеми населенными пунктами Донбасса, силовики смогут вернуть под свой контроль самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такое заявление Порошенко приурочил к тому, что именно 22 июля, 4 года назад, украинским военным удалось вернуть под свой контроль три таких города Луганской области, как Северодонецк, Лисичанск и Рубежный.

Порошенко пообещал, что сине-желтый флаг будет развиваться абсолютно над всего населенными пунктами Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский политик призвал Порошенко не смешить людей рассказами о том, что уже более 99% жителей ЛНР и ДННР хотят вернуться в состав Украины.