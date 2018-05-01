Коалиция во главе с США нанесла мощные удары по Сирии

Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор. По данным местных СМИ есть раненные и погибшие.

Сегодня ночью рядом с городом Эс-Суса на востоке Сирии международная коалиция, во главе которой стоит США, нанесла авиаудары. Сообщается, что удары пришлись на группу мирных жителей, которые намеревались оставить город. В настоящий момент точное количество жертв неизвестно.

США ранее уже несли ответ за гибель людей по их вине. Сообщается, что с 2014 года государство нанесло более 24 тысяч авиаударов, которые унесли жизни около 1 тысячи невинных людей. И они продолжают серию активных действий по территории Сирии. Последний удар был ранее осуществлен в ночь на 13 июля. Международная коалиция организовала авианалет на населенные пункты недалеко от Абу-Камаля, в результате чего погибли более 50 человек.

Отмечается, что действия США незаконны, они проходят без резолюции Совета безопасности ООН и официального согласия Дамаска.

Ранее о намерениях США в Сирии говорил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Он особенно подчеркнул, что никакой реальной помощи за все эти годы со стороны Америки оказано не было. Более того, министр заявил, что для США военные действия в Сирии очень выгодны.

Напомним, вчера Сирия была предметом разговора между лидерами России и Франции. Главы двух государств связались по телефону и обсудили аспекты осуществления гуманитарной помощи. Днем ранее Путин обсудил по телефону важные международные и региональные проблемы с немецким канцлером.