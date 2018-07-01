Порошенко считает победу украинского боксёра над русским «символом приближения победы»

В ночь на 22 июля в Москве, в рамках профессионального турнира по боксу, состоялся бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе. Сразились украинский спортсмен Александр Усик и боксёр российского происхождения Мурат Гассиев. Судьи единогласно признали победу украинца. Однако украинский президент Петер Порошенко увидел в победе Усика политический смысл.

Так на официальной страничке в одной из социальных сетей Порошенко поздравил украинского бойца и отметил, что победа в этом бою – это «символ украинской борьбы и приближение скорой победы». Вероятно, украинский глава забыл о призывах не политизировать спорт. Пётра Порошенко очень порадовало то, что как он считает во вражеской стране, прозвучал гимн Украины. В сообщении также говорится, что украинцы гордятся спортсменом и ни секунды не сомневались в нём.

Вчерашняя победа станет для Усика пятнадцатой по счёту. Украинский боец ещё ни разу не потерпел поражения. Однако стоить отметить, что он сражался с достаточно сильным соперником. Мурат Гассиев несколько опытней украинского коллеги. На его счету 27 поединков, из них 26 победных.