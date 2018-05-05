Google все знает: Украинское министерство переименовали в «орган федеральной власти»

Оплошность на картах компании Google назвала министерство Украины ведомством из федерации, хотя страна является унитарным государством. Ближайшая к Киеву федерация – Россия.

Украинский политик Олег Бабанин заметил, что в сервисе Google Maps министерство аграрной политики, расположенное на Крещатике в Киеве, теперь помечено как «орган федеральной власти». Почему система переименовала ведомство – не известно, в компании Google ситуацию пока что не комментируют.

Однако, пользователи Сети уже нашли причину такого переименования. «Google все знает», - утверждают комментаторы. Пользователи предполагают, что сервис «готовится» к тому, что Украина в скором времени станет частью РФ. Такое мнение вызвало критику других юзеров, ведь банальная оплошность не должна стать поводом для столь серьезных умозаключений.

Не так давно Google уже «баловался» с Крымским мостом. Для пользователей из Крыма сервис подписал объект на украинском языке, что сильно возмутило россиян. Что стало причиной переименования украинского ведомства в «орган федеральной власти» - пока что никто не знает.