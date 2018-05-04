«Не такой уж и успешный»: западные СМИ готовы оспорить превосходство Путина во время встречи с Трампом

Встреча мировых лидеров стала чуть ли не самым ожидаемым событием в этом году. Внимание не только западных, но и мировых СМИ было обращено именно на это событие.

Иностранные коллеги пристально наблюдали за происходящим на экранах и уверены, что выступление Путина нельзя назвать более успешным. Телеканал CNN выпустил программу, которая представила американскую версию о том, как «некрасиво» и неполиткорректно ведёт себя российская сторона. Для сюжетов были выбраны несколько отрывков из новостных программ, а также часть телепроекта «60 минут».

Телеканал BBC также не остался в стороне и выпустил программу с другой подборкой новостных отрывков. Поводом для умозаключений стали несколько фраз Владимира Путина, после которых западные СМИ в очередной раз посчитали, что президент РФ не такой уж значимый, как его хотят выставить. «Опустились до оскорблений», - гласит одна из фраз новостного сюжета.