Российский самолет доставил 44 тонны французской гумпомощи в Сирию

Представитель Минобороны РФ сообщил о доставке гуманитарного груза массой более 40-ка тонн из французского аэропорта «Шатору» на аэродром Хмеймим в Сирии. Это было сделано по договоренности президентов Франции и России.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что более сорока тонн гуманитарной помощи из Франции было доставлено на территорию Сирии благодаря помощи российской военно-транспортной авиации. Это действие было обговорено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном еще в двадцатых числах мая.

Как сообщает официальный представитель Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" ВКС России доставил на сирийский аэродром Хмеймим около сорока четырех тонн гуманитарного груза, который должен оказать помощь гражданскому населению страны. В составе этого гуманитарного груза находились предметы первой необходимости, а также медикаменты и медицинское оборудование, в которых сейчас крайне нуждаются сирийские граждане.

Отметим, что в последнее время стали появляться заявления о все более частых личных и телефонных переговорах Владимира Путина и Эммануэль Макрона. В частности, во время чемпионата мира по футболу 2018 французский президент посетил столицу России, выразив большое желание не только посмотреть финальный матч, но и встретиться со своим российским коллегой.