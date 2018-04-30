Путин и Макрон обсудили Сирию по телефону

Между президентами России и Франции состоялся телефонный разговор, в рамках которого были поставлены на обсуждение международные и некоторые региональные проблемы.

Сегодня глава России связался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили острые международные проблемы сегодняшнего дня. Переговоры явились продолжением диалога 15 июля, где Путин и Макрон уже частично затронули насущные вопросы.

Сообщается, что пристальное внимание было обращено к урегулированию ситуации в Сирии, в особенности, ее гуманитарным аспектам. В частности, предметом разговора было совместное российско-французское содействие по оказанию помощи населению в Восточной Гуте.

Отмечается, что было также еще раз оговорена поставка груза в Сирию, которая должна осуществиться в ближайшее время. Груз должен состоять, в основном из медикаментов, необходимых для лечения раненых. Обязанность обеспечить переправление лекарств из Франции в Сирию лежит на России.

Напомним, что вчера состоялся аналогичный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух государств обсудили важные проблемы как международного, так и регионального уровня. Однако в прессе не уточняется, какие именно вопросы были предметом разговора политиков. Ангела Меркель лишь указала, что абсолютно довольна итогами прошедшего саммита в Хельсинки.