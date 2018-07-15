Россия оказывает Катару помощь в организации ЧМ-2022

Страны намерены сотрудничать в сфере строительства стадионов. Об этом рассказал российский посол Нурмахмад Холов.

Накануне в Москве президент Владимир Путин передал представителям Катара мяч и эстафету организации ЧМ-2022. По словам посла, Россия оказывает Катару консультации и передает опыт по ключевым вопросам. Так МВД двух государств наладили контакты и обсуждают обеспечение безопасности болельщиков на массовых мероприятиях в рамках Чемпионата. В то же время Катар поддерживает плотную связь с Олимпийским комитетом, футбольным союзом и министерством спорта России.

Нурмахмад Холов предполагает, что ближе к дате проведения мероприятий сотрудничество стран должно усилиться и стать "более точечным". В российские организации смогут получить конкретные указания по оборудованию некоторых катарских стадионов, а также принять непосредственное участие в строительстве.

Посол в Катаре также прокомментировал вопросы поставки из России ЗРК С-400. По его словам, страны обсуждают возможную сделку, однако пока без конкретики. Нурмахмад Холов добавил, что российскому правительству предстоит учитывать позицию Саудовской Аравии, у которой давний конфликт с Катаром.