Путин указал приоритеты работы российских дипломатов

20 июля президент выступил в Москве на совещании постпредов и послов России. Основные позиции приводит пресс-служба МИД.

Как пишет ведомство, в качестве главных приоритетов работы дипломатов Владимир Путин указал создание во внешней политике хороших условий для быстрого внутреннего развития государства. По мнению российского главы, для этого необходимо расширить международное сотрудничество во всех доступных сферах деятельности. Владимир Путин подчеркнул, что дипломатической службе стоит соблюдать принципы, определенные актуальной концепцией внешней политики страны.

Президент России также высказался о других важных международных вопросах. По его словам, России предстоит наладить взаимовыгодные отношения с Евросоюзом. Вместе с тем Владимир Путин похвалил дипломатов за достигнутые успехи.