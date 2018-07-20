Власти Москвы разрешили провести два митинга против пенсионной реформы

28 и 29 июля на улицах столицы можно будет видеть демонстрантов, организованных российской оппозицией. Об этом рассказали в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мэрия Москвы согласовала два митинга против пенсионной реформы, которую внедряет правительство России. Первую акцию власти разрешили провести КПРФ на проспекте академика Сахарова. Коммунисты соберут до 10 тысяч желающих у гостиницы "Ленинградская", а затем с 12 до 13 часов поведут шествие к месту митинга от улицы Маши Порываевой.

Вторая демонстрация состоится на том же месте днем позже с 14 до 16 часов. Её возглавит "Либертарианская партия". Как сообщили в пресс-службе организации, политики добились разрешения выступить против повышения пенсионного возраста лишь после двух отказов.

19 июля проект пенсионной реформы в первом чтении одобрили в Госдуме. Подавляющее большинство положительных голосов предоставила партия "Единая Россия". Стоит отметить, что Наталья Поклонская инициативу не поддержала. Днем позже реформу прокомментировал президент Владимир Путин. Он отметил непростой формат вопроса. По словам главы России, власти пока не приняли окончательное решение по нему.