Служба безопасности проверяет мяч, полученный Трампом от Путина в Хельсинки

Символ Чемпионата мира-2018 года специалисты исследуют на предмет скрытых угроз. Об этом узнало издание Business Insider.

16 июля в столице Финляндии, Хельсинки, прошел саммит между президентами США и России. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин торжественно подарил Дональду Трампу футбольный мяч в стиле ЧМ-2018. Американский лидер поблагодарил своего коллегу и отметил, что полученный подарок отправится его младшему сыну Бэррон, увлекающемуся футболом.

По данным СМИ, Служба безопасности президента США тщательно проверяет мяч от Владимира Путина. Подобной процедуре подвергают все предметы, которые дарят главе государства.

Ранее радушное общение президентов и подобный подарок спровоцировал возмущение в политических кругах США. Линдси Грэм, сенатор от Республиканской партии, заподозрил наличие следящих устройств, спрятанных в мяче. Он призвал команду Дональда Трампа не приносить предмет в Белый Дом из-за угрозы прослушивания.