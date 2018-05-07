Спецпрокурор США допросит бывшую проститутку по делу о российском вмешательстве

Роберт Мюллер продолжил расследование подозрений о нарушениях на выборах президента 2016 года в неожиданном направлении. Об этом узнал американский телеканал CNBC.

Страж порядка вызвал на допрос по делу бывшую проститутку Кристин Дэвис, которую в некоторых кругах называют "Мадам Манхэттена". 41-летнюю гражданку США осудили за создание элитного борделя. По данным СМИ, некоторое время назад у неё были отношения с Роджером Стоуном, политическим консультантом, который работал с Дональдом Трампом.

Кристин Дэвис сообщила журналистам, что спецпрокурор через своего сотрудника позвонил её адвокату и предложил принять повестку. Вопрос стоял так: либо женщину допросят добровольно, либо приведут силой представители ФБР. Кристин Дэвис заявила, что готова поговорить с правоохранителями, хотя ничего не знает о российском вмешательстве в выборы США. Американское ведомство расследуют предполагаемое влияние России с 2017 года.