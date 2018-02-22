Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов на военные расходы

Как сообщили в Министерстве обороны США и подтвердили в Украине, денежные средства выделены для обновления военной техники, укреления обороны, проведение подготовки солдат и повышения военного потенцила.

Официальные представители посольства Украины в США сообщили, что соответствующие структуры в США уже начали подготовку контрактов на военное обслуживание, чтобы заключить их в ближайшее время.

Такой шаг со стороны Белого дома подтверждает неизменность, по мнению украинских властей, позиции США относительно поддержки Украины на международной арене.

Дипломатическая миссия указала, что 200 миллионов долларов, выделенные Пентагоном, пойдут на предоставление Киеву вооружения, обеспечение логистической сферы, а также на иные цели, которые способствуют оказанию услуг военного назначения.

Отмечается, что часть выделенной суммы пойдет на медицинское оснащение, улучшение средств связи, закупку новых систем предупреждения. Однако в статьи расходов не включаются траты на обновление летательных вооружений. Уточняется, что сроки поставки военного оборудования не установлены и будут определены позднее.

В ведомстве по обороне сообщили, что в общей сложности с момента начала сотрудничества, то есть с 2014 года, Вашингтон оказал Киеву поддержку на сумму в размере более 1 миллиарда рублей. И это только в сфере безопасности. Выделенные 200 миллионов долларов укладываются в американский бюджет, закон о котором был подписан Трампом еще в марте 2018 года. В нормативном правовом акте есть пункт, предполагающий выделение соответствующей суммы на военные расходы в Украине.

Напомним, власти в России неоднократно предупреждали о том, что не следует поставлять в Киев военную технику. По мнению Москвы, данные шаги только усугубят конфликт на Донбассе. Дмитрий Песков заявлял, что оборонительная помощь Украине не приведет к выполнению Минских соглашений, чего сейчас так старательно пытаются добиться в мире.