Референдум в Донбассе – репетиция развала Украины: Павел Климкин жестко раскритиковал действия Кремля

По словам главы МИД Украины, России не беспокоится об украинцах и о Донбассе. Павел Климкин уверен, что своими действиями Кремль лишь пытается «развалить» Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил прокомментировать ситуацию с референдумом в Донбассе на страницах своего Facebook-аккаунта. Как сообщалось ранее, Путин предложит Трампу провести на территории Востока Украины голосование. По словам Павла Климкина, он о таком предложении ничего не знает. Ему никто официально о нем не говорил.

Однако, многие эксперты и журналисты хотят знать мнение главы украинского МИД о такой ситуации. Павел Климкин назвал идею «дерзкой» и заявил, что никто не верит в свободное и честное изъявление воле на Донбассе в условиях «российской оккупации». Политик говорит, что о политических и юридических аспектах и так «всем все понятно».

Климкин подчеркивает, что Донбасс и украинцы, которые там находятся, не волнуют Россию. Политик напоминает о «российских пассажах» о федерализации Украины. По словам Климкина, если вспомнить прошлые действия Москвы, то можно сразу понять – проведение референдума в Донбассе является «репетицией». Эту «репетицию» кремлевский режим проталкивает, чтобы развалить Украины. Павел Климкин заявляет, что Кремлю не удастся устроить развал Украины.