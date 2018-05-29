94-летняя беженка из Украины получила паспорт РФ

Пенсионерка и ветеран ВОВ с востока Украины получила российский паспорт после нескольких лет жизни в приюте под Ростовом.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что самая пожилая беженка с востока Украины получила российское гражданство в Российской Федерации. На данный момент девяноста четырёхлетняя уроженка Луганска, прошедшая Великую отечественную войну, проживает на территории Ростовской области.

Как сообщается, Раиса Шувар бежала из обстреливаемого Луганска в 2014 году. Женщине пришлось прожить в пунктах временного размещения около двух лет. После ее взяли на обеспечение в приют в Белокалитвинском районе.

Причиной, по которой Шувар не могла получить российский паспорт ранее, является факт отсутствия у нее необходимых документов. Сейчас же ветерану ВОВ помогут оформить пенсию.

Напомним, что 7 июня состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Одним из важнейших вопросов обсуждения стал вопрос упрощения процедуры получения российского паспорта для беженцев из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.