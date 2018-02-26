США не понравилась идея о референдуме в Донбассе

Администрация Дональда Трампа заявила, что не рассматривает вопрос о референдуме в Донбассе, подчеркнув, что это невозможно из-за минских договоренностей.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Гарретт Маркис.

Политик подчеркнул, что проведение референдума в тех условиях, которые сейчас царят на политической международной арене, невозможно. Кроме того, он уверен, что это мероприятие было бы нелегитимным, если бы было проведено в той части территории Украины, которая в настоящий момент не находится под контролем правительства страны.

Помимо этого, Маркис указал, что единственным вариантом для устранения конфликта на Донбассе являются минские соглашения. А они не предусматривают в своем тексте никакого референдума. Сообщается, что сам глава США высказал просьбу не озвучивать этот вопрос на подведении итогов саммита, поскольку ему нужно время на принятие решения.

Ранее сообщалось, что во время встречи лидеров США и России в Хельсинки Владимир Путин предложил американскому президенту провести референдум в Донбассе. Предполагалось, что этот референдум пройдет под эгидой международных организаций. Основным вопросом, на который предстояло бы ответить жителям, явилось бы определение статуса территорий ЛНР и ДНР.