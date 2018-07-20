Посол Италии отчитается за Маттео Сальвини в МИД Украины

Посла Италии вызвали в МИД Украины из-за слов министра МВД Италии Маттео Сальвини о легитимности украинских властей.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что МИД Украины вызвал в ведомство посла Италии Давиде Ла Чечилиа по причине того, что глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини высказался по поводу правомерности референдума в Крыму в марте 2014 года с законностью проведения акций на Майдане.

Официальный представитель украинского ведомства сообщил, что Киев крайне возмущен такой позицией европейского политика, поскольку это заявление как ничто иное заставляет сомневаться в территориальной целостности Украины.

Напомним, недавно Маттео Сальвини давал интервью, в котором на провокационный вопрос о причинах снятия санкций с РФ министр прямо ответил, что Крым является частью Российской Федерации по итогам референдума.