Путин поговорил с Меркель о региональных и международных проблемах

Президент России и канцлер Германии связались по телефону 20 июля. Об этом в пятницу рассказала пресс-служба Кремля.

В июне Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что Евросоюзу необходимо сохранять дипломатические отношения и общаться с руководством России. В то же время политик призвала НАТО наращивать военный потенциал на случай потенциальной угрозы со стороны россиян.

Ангела Меркель придерживается заявленной дипломатической линии. В рамках этой политики она поговорила с Владимиром Путиным. В администрации российского президента не сообщили, о каких именно региональных и международных проблемах шла речь в разговоре.

Немецкий канцлер осталась довольна итогами американо-российского саммита в Хельсинки, в рамках которого провели переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп. Ангела Меркель поддержала организацию такого мероприятия и считает его важным как для России, так и для США. Вероятно, так же считает и Дональд Трамп, который распорядился подготовиться к новому саммиту с российским президентом уже в сентябре.