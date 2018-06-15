Оппозиция против, а единороссы снова "предатели": депутаты сделали выбор пользу повышения пенсионного возраста

19 июля Госдума рассматривала в первом чтении реформу о повышении пенсионного возраста. Результат разочаровал россиян.

Пока КПРФ отстаивает неверность увеличения пенсионного возраста, партия Единой России продолжает гнуть свою линию. В результате голосования 328 членов выбрали «да», остальные 104 – «против». Воздержавшихся не было.

Примечательно, что не только КПРФ голосовала против. ЛДПР и «Справедливая Россия» также в полном составе не поддержали проект изменений. «Единая Россия» практически единогласно отдала свои голоса в пользу увеличения пенсионного возраста. Оппозиция пообещала: «Мы постараемся, чтобы их запомнили пофамильно».

Перед основным голосованием в профильных комитетах Госдумы вопрос был направлен в регионы. Приморский и Хабаровский края и Амурская область открыто поддержали законопроект. Три депутата Ростовской области не побоялись высказать свое мнение относительно изменений. Они заявили, что их позиция полностью соответствует курсу партий, в которых они состоят, а также их собственному мнению.

Депутат Государственной думы Алексей Корниенко поделился мнением с прессой после заседания. Он убежден, что гражданам «вешают лапшу на уши». Политик считает, что грядущие изменения – лишнее доказательство беспомощности правительства и демонстрация того, что оно не может решить проблему необходимости повышения пенсий иным образом. Абсолютно не учтены, по мнению Корниленко, региональные особенности страны и иные факторы, которые имеют большое значение.