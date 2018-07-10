Goggle троллит: По запросу «idiot» первым выдается фото Трампа

Причиной того, что Google будто бы называет Трампа «идиотом», может быть флешмоб, который устроили противники американского президента.

Как сообщается, перед визитом главы США в Великобританию хейтеры публиковали его снимки с пометкой «American Idiot» (песня американской группы Green Day). В дословном переводе название песни переводится как «Американский идиот». Именно это могло сыграть с Трампом «злую шутку».

Алгоритм поисковой системы Google мог решить, что Трамп «идиот» после ряда публикаций с соответствующим словом. В итоге, при запросе «idiot» система выдает фотографии президента США. Флешмоб с «американским идиотом» был запущен еще на прошлой неделе. Однако, Google продолжает выдавать снимки Трампа на запрос и сейчас.

Пользователи пишут, что даже Google теперь «троллит» Трампа. Многим нравится «шутка» от поисковика. Другие же считают, что ситуация крайне щекотливая, ведь речь идет о чести президента США. Как на такое реагирует сам Дональд Трамп и намерен ли он устраивать разбирательства – пока не известно.