Глава МОК готов снова включить РФ в состав организации

Несмотря на ряд противоречий, россияне изменяются в лучшую сторону и со временем могут принять участи в Олимпиаде. Так Томас Бах заявил 20 июля на пресс-конференции в Лозанне.

Во время финального матча ЧМ-2018 глава МОК приезжал в Россию, где беседовал с президентом Владимиром Путиным и руководителем ОКР Станиславом Поздняковым. Он уловил среди жителей РФ определенное недовольство решением комитета по итогам допингового скандала. Тем не менее, уровень напряжения после отстранения сборной РФ от Олимпийских игр в Пхенчхане существенно снизился.

Томас Бах почувствовал, что народ и руководство России смирились с санкциями МОК. По его мнению, после крупного скандала и ОИ-2018 россияне провели работу над ошибками, также выработали план качественного роста в этом направлении. Томас Бах отметил, что в стране поменяли руководителей Олимпийского комитета, антидопингового агентства и чиновников в Министерстве спорта. В связи с этим МОК готов вернуться к переговорам, помочь с реформами и со временем снова включить страну в состав организации.