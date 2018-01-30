В Минфине создадут новый департамент для противодействия санкциям

Правительство начало разрабатывать меры, чтобы ответить на антироссийское давление с Запада. Постановление с подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовали на сайте.

Согласно документу, Минфин сможет увеличить количество департаментов ровно на один. Их общее количество составит 25. Новое подразделение министерства организует межведомственную координацию правительства для противодействия санкциям. Его деятельность будет направлена на снижение вреда от ограничений для экономики России и отдельных юридических лиц. Помимо российских, Минфин сможет сотрудничать с международными и организациями из других государств.

В апреле о планах подобный департамент рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов, исполняющий обязанности министра финансов. По его словам, новосозданная структура правительства сможет взаимодействовать с компаниями, пострадавшими от санкций. Однако, на тот момент не было известно, при каком же министерстве будет создано такое ведомство.