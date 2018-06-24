Вице-премьер Италии высказался о проплаченной "псевдореволюции" в Украине

Маттео Сальвини сравнил события "евромайдана" 2014 года с референдумом в Крыму. Такую тему журналисты подняли 20 июля во время пресс-конференции.

Вице-премьер и глава МВД Италии прокомментировал журналисту The Washington Post позицию о неправомерности крымского референдума и последующей "аннексии" полуострова. По его словам, в Украине произошла "псевдореволюция". Политик отметил, что эти события были приплаченными из-за рубежа.

В то же время Маттео Сальвини положительно оценил голосование за присоединение Крыма к составу Российской Федерации. Он напомнил, что 90% местных жителей поддержали такие перемены. Как считает вице-премьер, в мире существует несколько исторических районов, которые наполнены российскими традициями и культурой, а потому законно принадлежат России.

Маттео Сальвини в очередной раз высказался за отмену антироссийских санкций. Министр заявил, что подобные меры не оказали положительного эффекта, но навредили торговле Италии.