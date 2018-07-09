Сдайте мандаты: Явлинский предложил противникам пенсионной реформы уйти из Госдумы

Основатель партии «Яблоко» считает, что если 104 нардепа, проголосовавших против повышения пенсионного возраста, сложат свои полномочия, что наступят перевыборы. Тогда, утверждает Григорий Явлинский, ситуация с пенсионной реформой может изменится.

Явлинский написал в своем Twitter о том, как он видит сложившуюся ситуацию вокруг пенсионной реформы. Он сделал ретвит своего предыдущего поста о том, что в России «не могут» наладить экономику и есть проблема с коррупцией. Также он напомнил о санкциях, проблеме в Сирии и войне на Востоке Украины. По словам Явлинского, у людей «отбирают» все, что могут. Якобы, власти России тратят деньги с нефти на «гонку вооружений» и не думают о пенсиях.

К этому посту он добавил новый. В нем он предложил тем, кто голосовал в Госдуме против повышения возраста для выхода на пенсию, отказаться от депутатских мандатов. Явлинский предполагает, что уход сразу 104 нардепов спровоцирует перевыборы. «Тогда посмотрим, - говорит политик о реформе.

Эксперты разделились во мнениях. Одни считают, что Явлинский показал свою склонность к «дезертирству». Другие же увидели в предложении политика его истинные намерения. Предполагается, что Явлинский выступает за «обновление» депутатского состава так как оно может существенно повлиять на итоги всех дальнейших решений Госдумы.