Нижегородские власти отказали в митинге против пенсионной реформы ради шансона

"Культурное мероприятие" стало поводом запретить жителям Лыскова выразить позицию по актуальной проблеме. Об этом рассказали в областном представительстве КПРФ.

Горожане пожелали 19 июля провести митинг против пенсионной реформы. Однако городская администрация отказалась санкционировать протесты. Как объяснили нижегородские власти, музыканты готовятся провести "Вечер шансона", ради которого и выделена запрошенная площадка.

После этого активисты попросили разрешить им провести митинг на следующий день. Тут чиновники снова отказались, сославшись на возможные помехи дорожному движению Лыскова и проведению мероприятий, посвященных ЧМ-2018. Ещё одной претензией стало несогласование акции протеста с МВД и арендаторами земли. В КПРФ отметили, что федеральное законодательство не требует подобных разрешений.

Представители партии рассказали о схожей ситуации в Кулебаках, где горожане захотели провести митинг 28 июля. По словам властей, этот день полностью займут детская театрализованная игровая программа "Лето в городе" и "Летние вечера". В то же время мэрия Балахна объяснила отказ нарушением закона, регламентирующего проведение демонстраций. Этот случай организаторы обжалуют в прокуратуре.

Тем временем, на днях прошли митинги КПРФ в Дзержинске, Кстово и Арзамасе. По данным коммунистов, в последнем жители поставили рекорд по количеству участников за всю историю населенного пункта. Всего в упомянутых городах собралось около 6,5 5 тысяч протестующих против пенсионной реформы.