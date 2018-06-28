Крымский политик посоветовал Украине "вычерпать" Азовское море вместо минирования

По мнению главы региональной Общественной палаты Григория Иоффе, такой поступок будет аналогичным по "глупости и фантастичности".

Крымский политик с недоумением отреагировал на предложение вице-адмирала Сергея Гайдука, некогда командовавшего ВМС Украины. Военный предложил украинцам разместить на Азовском море разрывные и неразрывные средства заграждения. Сергей Гайдук считает, что минирование позволит избежать нападения со стороны российских десантников. В таких условиях гражданские суда можно провожать специальными конвоями.

Григорий Иоффе посоветовал украинцам альтернативный и не менее радикальный метод борьбы с потенциальной угрозой - "вычерпать" водоем. Как отметил руководитель крымской Общественной палаты, будет лучше использовать осушение вместо взрывчатки, которой может не хватать Украине.

Слова Сергея Гайдука также оценил Владимир Оленченко из Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. Старший научный сотрудник ведомства также считает идею сумасшедшей. Ведь разбросав мины, страна сама отрежет себе морские торговые пути. Он предположил, что таким образом экс-командующий решил в очередной раз обострить конфликт между Россией и Украиной. Киевское правительство вряд ли примут такое предложение всерьез и перейдут к реализации плана.