Постпредство России в ООН продолжает флешмоб в поддержку Бутиной

Такую позицию выразил первый заместитель главы ведомства Дмитрий Полянский. Он раскритиковал действия властей США на своей странице в Twitter.

Сотрудник постоянного представительства России в ООН пишет, что Мария Бутина стала очередным российским гражданином, арестованным в США без веского повода. Дмитрий Полянский от лица Постпредства требует скорейшего выпуска россиянки на свободу. Он предложил выражать поддержку Марии Бутиной специальным хэштегом #FreeMariaButina.

Таким образом дипломаты продолжают флэшмоб, запущенный накануне представителями российского Министерства иностранных дел. Активно бороться за освобождение россиянки планирует также Татьяна Москалькова, уполномоченный представитель президента по правам человека. Она собирается жаловаться в Минюст США. Напомним, Марию Бутину задержали по подозрению в деятельности иностранного агента без соответствующей регистрации.