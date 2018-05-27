Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон: визит запланирован на осень

Еще во время визита в Хельсинки президент США решил продолжить диалог с Россией. В связи с этим, советник Трампа по нацбезопасности Джону Болтон получил и выполнил поручение выслать Путину приглашение в Вашингтон.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разместила в своем Twitter-аккаунте публикацию, в которой рассказала, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Такое мероприятие власти США намерены провести уже этой осенью. По словам Сары Сандерс, дата визита уже поднята на обсуждения, визит президента России в США уже начал планироваться. Однако, ответил ли Путин на приглашение – пока что не сообщается.

Так, уже этой осенью Путин может посетить Вашингтон. Что президенты США и России будут обсуждать – пока не известно. Сара Сандер отметила, что такое решение Дональд Трамп принял еще 16 июля, когда встретился с Путиным в Хельсинки. Там они проводили саммит, который стал первым полноформатным диалогом между США и Россией. До этого момента Путин и Трамп не вели беседы тет-а-тет, а виделись лишь на многосторонних встречах, в которых участие принимали политики и высокопоставленные лица из многих других стран.