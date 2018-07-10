Трамп отказался от предложения Путина о "взаимном допросе"

Дональд Трамп отказался от взаимного допроса россиян и американцев. В свою очередь, американский глава ожидает прибытия в Соединенные Штаты 12 подозреваемых во вмешательстве в выборы россиян.



В ходе проведения саммита Путин предложи Трампу «обменяться допросами». По условиям российского лидера, американские следователидолжны приехать в РФ, а российские в США. Представитель главы США Сара Сандерс сообщила, что, несмотря на искренность предложения Путина, Трамп не согласен с такими условиями. В свою очередь, президент США жаждет увидеть подозреваемых во вмешательстве российских разведчиков, которые в ходе допроса сами докажут свою виновность или невиновность.

Российская сторона изъявила желание допросить американцев, причастных к делу Уильяма Браудера. Одним из них является американский посол в РФ Майкл Макфол. По словам Сандерс, согласие на его допрос нарушило бы право на защиту, предоставленное депутатам США.