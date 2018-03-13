Путин подписал закон о совместном завещании

Российский лидер Владимир Путин принял закон, позволяющий супругам составлять совместные завещания. Кроме этого, семейные пары поучили право самостоятельно выбрать круг своих наследников.



Правки, внесенные в процедуру составления завещания, появятся в Гражданском Кодексе РФ и войдут в действие с 1 июня 2019года.Нововведения позволяют супругам заверять совместные завещания и любым образом выбирать не только наследников, но и их доли.

По данным закона, завещание может быть аннулировано при уважительных обстоятельствах, например после смерти одного из супругов. Для этого оппоненту необходимо подать судовой иск. Также оспорить решение может третье лицо, права которого нарушены данным документом.

Помимо этого, супруги могут самостоятельно выбрать круг наследников, куда имеют право входить даже юридические лица. Нововведение относится к наследственному договору, имеющему приоритет над завещанием.